Une attaque au couteau près de Tel-Aviv fait deux morts et deux blessés

La France a appelé dimanche ses ressortissants français à quitter le Liban "dès que possible", dans le sillage des Etats-Unis et du Royaume Uni, en raison de craintes d'un embrasement au Proche et Moyen-Orient.

"Dans un contexte sécuritaire très volatile, nous appelons à nouveau l'attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait que des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles, et nous les invitons à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible", souligne le ministère des Affaires étrangères dans sa fiche conseils aux voyageurs pour ce pays.

On estime que plus de 23'000 Français vivent au Liban dont 21'500 Français et ayant-droits inscrits sur les listes consulaires.

Des vols suspendus

Chaque été, de nombreux binationaux sont en outre de passage au Liban. A fin juillet, il y avait environ 10'000 Français de passage au Liban, selon une source diplomatique à l'AFP.

Cette nouvelle recommandation intervient alors que les compagnies aériennes Air France et Transavia France ont décidé, samedi, de prolonger la suspension de leurs vols vers Beyrouth jusqu'au 6 août inclus au moins "en raison de la situation sécuritaire".

Dès samedi, Washington et Londres avaient recommandé à leurs propres ressortissants de partir.