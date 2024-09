Un premier raid israélien en Syrie tue au moins cinq militaires syriens

Au Liban, les frappes aériennes menées par Israël se poursuivent. Depuis lundi, ces dernières ont fait plus de 600 morts dans le sud et l'est du pays ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, ont indiqué les autorités libanaises.

Le conflit s’étend désormais et englobe tout le sud du pays. Dans un petit village près de Sarafand, les tirs sont devenus permanents. Depuis octobre, cette partie de la côte libanaise avait pourtant été épargnée.

