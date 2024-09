Un missile tiré du Yémen tombe dans le centre d'Israël, sans faire de blessés

Un responsable de l'ONU a déclaré samedi que du personnel des Nations unies travaillant dans la bande de Gaza craignait d'être désormais des "cibles" après une récente frappe israélienne meurtrière sur une école transformée en refuge.

La frappe aérienne, menée mercredi contre l'école Al-Jawni gérée par les Nations unies à Nousseirat (centre), a fait 18 morts, selon la Défense civile de Gaza. Six employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) figurent parmi ces victimes.

Cette frappe, qui a suscité une condamnation internationale, est la plus meurtrière pour l'Unrwa en plus de onze mois de guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.