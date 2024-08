Un chef du Fatah palestinien tué dans une frappe israélienne au sud du Liban

Le ministère libanais de la santé a annoncé mercredi que des frappes israéliennes avaient fait au moins un mort et dix-neuf blessés dans l'est du pays. D'autres attaques quelques heures plus tôt dans le sud du pays avaient fait quatre morts.

Selon le ministère, les frappes ont eu lieu vers minuit (23h00 en Suisse) dans la plaine de la Békaa. Les autorités libanaises n'ont pas précisé si le mort et les blessés étaient des civils ou des combattants.

Plus tôt dans la journée de mardi, le Hezbollah avait annoncé la mort de quatre de ses combattants dans des frappes israéliennes sur le village de Dhayra, dans le sud du Liban.

Le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien a ensuite revendiqué des tirs de roquettes Katioucha sur plusieurs positions militaires du nord d'Israël. Il a aussi annoncé avoir tiré plusieurs salves de roquettes et de drones contre des positions de l'armée israélienne sur le plateau du Golan occupé et annexé par Israël en "riposte" aux frappes dans la Békaa.