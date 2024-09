Un chef d'élite du Hezbollah tué dans une frappe qui a fait 31 morts à Beyrouth, dont trois enfants

Les munitions non explosées sont "l'un des plus gros problèmes à long terme" à Gaza alerte vendredi Handicap International en marge de la 30e édition des "Pyramides de chaussures". Cet évènement annuel de sensibilisation au grand public sur les ravages des bombes et des mines sur les civils se tient samedi et dimanche à Paris et Lyon.

À cette occasion, Nicholas Orr, responsable chez Handicap International de l'action contre les mines dans les territoires palestiniens occupés, est venu témoigner après deux missions à Gaza.



Dans l'étroite langue de terre aux 2,4 millions d'habitants en grande majorité déplacés, les munitions non explosées sont ensevelies dans les gravats d'immeubles et représentent une menace pour des civils parfois tentés de récupérer des objets dans les décombres.

"L'un des plus gros problèmes actuellement à Gaza est l'accès aux bâtiments endommagés", soit deux bâtiments sur trois selon une évaluation de l'ONU diffusée en juillet. Un autre obstacle est l'impossibilité de mettre à l'abri des civils pour désamorcer des armes non explosées. "Ils n'ont nulle part où aller", commente Nicholas Orr.

Alors, en attendant un cessez-le-feu, l'ONG va sur le terrain et signale, au cas par cas, certaines des munitions repérées, parfois à l'aide de peinture rouge pour prévenir de leur dangerosité.