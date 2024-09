Un appel à la grève générale lancé en Israël après la découverte des corps de six otages à Rafah

Ce n'est pas seulement la tristesse qui anime dimanche les Israéliens mais une colère combative. Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue dimanche soir et ont appelé à la grève générale dès lundi.

Pour l'opposition et les familles d'otages, le Hamas n'est pas seul responsable de la mort des six jeunes gens enlevés pour la plupart lors du festival Supernova, il y a presque un an. "Ils étaient encore encore en vie, Netanyaou et son cabinet de la mort ont décidé de ne pas les sauver... Il y a d'autres otages, un accord doit être trouvé", s’insurge Yair Lapid, chef de l’opposition, dimanche dans le 19h30.

"Nous vous traquerons et nous vous attraperons"

De son côté, alors qu'une trève humanitaire est en cours pour empêcher une épidémie de Polio dans l'enclave, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyaou poursuit sa logique d'éradiquer le Hamas et crie vengeance. "Nous ne nous reposerons pas et nous ne garderons pas le silence. Nous vous traquerons, nous vous attraperons et nous réglerons nos comptes", a-t-il notamment déclaré.

Cette guerre qui a débuté il y a près d’un an a fait plus de 40’000 morts à Gaza et près de 1200 en Israël, le 7 octobre 2023.