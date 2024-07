Treize ONG humanitaires alertent sur la "détérioration" de l'accès de l'aide humanitaire à Gaza

- Treize ONG ont alerté mardi sur la détérioration de l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Le territoire palestinien fait l'objet depuis la semaine dernière d'une intensification des opérations israéliennes. Plusieurs victimes ont à nouveau été retirées des décombres de maisons du nord au sud du territoire palestinien.

- L'Union européenne a imposé une nouvelle série de sanctions à des colons et des groupes de militants israéliens. Ceux-ci sont responsables à ses yeux de violations "graves et systématiques" des droits des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem.

- Le Hamas a annoncé un nouveau bilan de 38'584 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël.

RTSinfo