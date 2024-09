Six immeubles détruits à Beyrouth par des frappes israéliennes visant le chef du Hezbollah, qui serait indemne

La frappe israélienne sur le "quartier général" du Hezbollah dans la banlieue sud de la capitale libanaise vendredi soir a fait au moins 2 morts et 76 blessés, selon un premier bilan du ministère de la Santé.

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, visé par cette frappe selon plusieurs télévisions israéliennes, "va bien", a assuré à l'AFP une source proche du mouvement islamiste libanais.

Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah lors d'un discours télévisé. [KEYSTONE - WAEL HAMZEH]

En début de soirée, des secouristes recherchaient d'éventuels survivants dans des monceaux de décombres fumants, fouillés par des pelleteuses, au pied de bâtiments résidentiels.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé une "guerre génocidaire" menée par Israël. L'ONU a dit sa "vive inquiétude" et Washington, allié inconditionnel d'Israël, affirmé ne pas avoir été mis au courant de cette frappe.

Depuis lundi, les bombardements israéliens massifs visant à affaiblir le Hezbollah ont fait plus de 700 morts, en majorité des civils selon le ministère libanais de la Santé. Plus de 1500 personnes ont été tuées au Liban en près d'un an, selon Beyrouth, soit plus que les 1200 morts en 33 jours de guerre entre Israël et la formation islamiste libanaise en 2006.