Six immeubles détruits à Beyrouth par des frappes israéliennes visant le chef du Hezbollah, qui est indemne

- Six immeubles ont été totalement détruits vendredi par de violentes frappes israéliennes vendredi sur la banlieue sud de Beyrouth. Selon plusieurs télévisions israéliennes, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah était ciblé. Celui-ci serait indemne, selon une source proche du mouvement, mais les frappes auraient fait deux morts et plus de 70 blessés, selon un premier bilan.

- Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé les "mensonges et calomnies" prononcées contre son pays. Il a été boycotté par une partie des diplomates qui ont quitté la salle.

- Cinq militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne qui a visé une position proche de la frontière avec le Liban. Il s'agirait du premier raid israélien sur le territoire syrien depuis qu'Israël a commencé à pilonner le Liban.

Suivi assuré par RTSinfo