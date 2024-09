Selon son chef, le Hamas s'est préparé pour "une longue guerre d'usure"

"Je pense qu'il est inévitable qu'Israël devienne un paria face à son agression continue et incessante contre les Nations Unies (et) les Palestiniens", a lancé Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, lors d'un point de presse à Genève.

Francesca Albanese a accusé à plusieurs reprises Israël de commettre un "génocide" à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

La juriste italienne, qui comme ses autres collègues experts indépendants est mandatée par le Conseil des droits de l'homme mais ne parle pas au nom de l'ONU, est l'une des critiques les plus virulentes d'Israël. Ce dernier a demandé son renvoi de son poste.

Répondant aux journalistes par visioconférence, Francesca Albanese s'est demandé "s'il ne faudrait pas s'interroger sur l'adhésion" à l'ONU, "pour laquelle Israël semble n'avoir aucun respect?"

Francesca Albanese et plusieurs de ses collègues experts ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme l'escalade de la violence et des violations des droits de l'homme par Israël à Gaza mais aussi en Cisjordanie, le mépris d'Israël pour les décisions des tribunaux internationaux et ses attaques verbales contre l'ONU elle-même. Les rapporteurs ont également fustigé le "deux poids deux mesures" des pays occidentaux et insisté sur le fait qu'Israël devait faire face aux conséquences de ses actes.