Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Liban mercredi

Avec une énergie féroce mais sans naïveté, des activistes israéliens et palestiniens ont voulu montrer lundi soir à Paris l'autre visage du Proche-Orient, celui où "la paix est possible". "Nous sommes l'antidote de l'extrémisme. Rien n'effraye plus ceux qui veulent déchaîner la haine que la vision de nous tous ici réunis", a lancé le Palestinien Aziz Abou Sarah.

Organisé par l'association française "Guerrières de la paix", l'événement s'est tenu au Théâtre de la Colline, situé dans le nord de Paris et dirigé par le Libano-Québécois Wajdi Mouawad, et a fait salle comble. Militants arabes, juifs, israéliens et palestiniens se sont succédé sur la scène pour cet "appel de Paris pour la paix au Proche-Orient".

"Tant de vies ont été perdues au cours de la dernière année", a rappelé Maoz Inon, un Israélien qui a perdu ses deux parents dans l'attaque du 7 octobre et qui, avec Aziz Abou Sarah, écume les scènes médiatiques pour promouvoir la paix. "Nous n'avons pas besoin de vos pensées, de vos prières, de vos condoléances. Nous avons besoin de vous pour agir", a-t-il martelé.

"Cette année a été très dure pour nous tous, je ne peux même pas compter le nombre d'amis à moi qui ont perdu des membres de leur famille", a abondé Aziz Abou Sarah, dont le frère est décédé lorsqu'il était jeune des suites de sa détention dans une prison israélienne. Le militant dit rejeter "amertume, haine et vengeance" et prône plutôt "la colère".

Ça fait plus de 40 ans que je milite pour la paix et au lieu d'être nommée pour le prix Nobel, je suis désignée comme terroriste Tahani Abu Daqqa, ex-ministre des Sports de l'Autorité palestinienne

"La colère est une bonne chose, elle peut alimenter l'activisme et déclencher un changement. Je suis en colère tous les jours", a-t-il lancé. "Ce n'est pas un appel pour la paix, c'est un cri, un hurlement", a poursuivi la rabbine Nava Hefetz. "La paix est possible, indispensable, et nous sommes prêts à être considérés comme des traîtres par les nôtres", a-t-elle ajouté.

À ses côtés, Tahani Abu Daqqa, ancienne ministre des Sports de l'Autorité palestinienne, a rappelé une froide réalité: "Ça fait plus de 40 ans que je milite pour la paix et au lieu d'être nommée pour le prix Nobel, je suis désignée comme terroriste", a-t-elle dit. "Vous êtes tous responsables, votre silence vous rend complice des crimes commis à Gaza", a-t-elle encore asséné.