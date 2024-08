Reprise des négociations à Doha et réprobation après une attaque de colons

- Les négociations continuent vendredi à Doha, avec des médiateurs qataris, égyptiens et américains, en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza "qui faciliterait la libération des otages et permettrait l'entrée dans Gaza de la plus grande quantité possible d'aide humanitaire", selon la diplomatie quatarie.

- Une attaque par un groupe de colons juifs du village palestinien de Jit, qui a fait un mort et un blessé grave jeudi, a été condamnée par les Etats-Unis et par de nombreux dirigeants israéliens, le président Isaac Herzog allant jusqu'à dénoncer un "pogrom".

- Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé vendredi qu'il entendait proposer des sanctions contre des responsables israéliens en réponse aux attaques de colons juifs en Cisjordanie occupée "dans une impunité quasi totale".

- La barre des 40'000 personnes tuées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza a été franchie, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ajoute que 92'401 personnes ont été blessées dans le territoire palestinien assiégé. En Cisjordanie occupée, le bilan s'élève à 627 Palestiniens tués par l'armée ou par des colons israéliens depuis la même date.

Suivi assuré par RTSinfo