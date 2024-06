Rafah est toujours bombardée par Israël après l'annonce d'un plan de cessez-le-feu

Artiste engagée, Adeline Rosenstein a grandi à Genève avant de rejoindre Berlin puis Bruxelles. Née dans une famille juive, elle partage aujourd'hui son indignation face aux atrocités vécues par le population de Gaza dans un projet théâtral qui réunit des personnes de différents horizons.

"On s'est aperçu dès le mois d'octobre que beaucoup de personnes n'osaient plus parler, n'osaient même plus poser de questions, de peur de heurter ou d'être accusé de chercher la provocation. Donc on s'est dit qu'il fallait créer un espace de discussion pour la Palestine qui ne soit pas infesté de suspicions", explique la comédienne et metteuse en scène, qui propose une Conversation pour la Palestine, organisée dimanche au théâtre de Vidy à Lausanne.

Interrogée dans Forum, elle se dit également motivée par ses origines juives: "Il paraît que c'est en notre nom qu'il faut massacrer un tel nombre de personnes innocentes. Évidemment que c'est insupportable. Il y a de plus en plus de personnes qui sentent que ce que fait le gouvernement israélien est une provocation à la haine."

>> L'interview d'Adeline Rosenstein dans Forum : Keystone - EPA/Neil Hall Le monde artistique se mobilise pour Gaza: interview d’Adeline Rosenstein / Forum / 5 min. / aujourd'hui à 18:09

Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme de trois jours de "Rencontres artistiques pour la Palestine" au Théâtre de Vidy, qui comprend également une pièce de théâtre palestinienne produite avec le Freedom Theatre de Jénine, des films réalisés par des cinéastes de Gaza ces derniers mois et des rencontres avec des artistes palestiniens et palestiniennes. "Conversation pour la Palestine" clôt ce programme et sera suivi d'un repas.