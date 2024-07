Plusieurs dizaines de corps découverts dans la ville de Gaza après l'opération israélienne

Le conflit entre Israël et le Hamas a profondément affecté la vie des habitantes et habitants de la bande de Gaza, dont 80% ont été déplacés, d'après l'ONU. Et leur santé se dégrade, souligne vendredi dans Tout un monde Pascale Coissard Rogeret, la coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières sur place.

"On voit toujours plus de gens qui ont perdu leurs membres et qui n'ont pas de chaise roulante ou de prothèse. On observe aussi énormément de diarrhées et de maladies de la peau dues au manque d'eau, aux conditions de vie, à l'hygiène et au soleil", décrit-elle.

