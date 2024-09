Plus de 140 roquettes envoyées du Liban vers des sites militaires israéliens

Après un an de guerre entre Israël et Gaza, le spectre d'une guerre totale au Proche-Orient fait peur avec l'accroissement des tensions entre l'Etat hébreu et le Hezbollah.

>> Décryptage de la situation avec Luis Lema, journaliste au Temps et ancien correspondant au Proche Orient, et Théophile Simon, journaliste à la rubrique internationale de Tamedia : Rendez-vous Presse: les journalistes Luis Lema du Temps et Théophile Simon de Tamedia font le point sur la tension qui règne entre Israël et le Hezbollah libanais / 12h45 / 8 min. / aujourd'hui à 12:45