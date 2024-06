Plus d'un tiers des otages encore retenus par le Hamas sont morts, dit Israël

Les Etats-Unis ont annoncé un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir l'accord de cessez-le-feu à Gaza présenté par le président Joe Biden et appeler le Hamas à l'accepter.

"Aujourd'hui, les Etats-Unis ont fait circuler un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité soutenant la proposition sur la table pour arrêter les combats à Gaza par l'intermédiaire d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield dans un communiqué.

"De nombreux dirigeants et gouvernements, y compris dans la région, ont appuyé ce plan et nous appelons le Conseil de sécurité à se joindre à eux pour appeler à la mise en oeuvre de ce plan sans délai et sans nouvelles conditions", a-t-elle ajouté.

"Le Conseil de sécurité doit insister sur le fait que le Hamas doit accepter ce plan", a-t-elle souligné, estimant que les membres du Conseil sont déjà d'accord avec les grandes lignes de l'accord: libération des otages, cessez-le-feu, augmentation de l'aide humanitaire et reconstruction à long terme de Gaza.