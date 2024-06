"Pillages et contrebande généralisés" empêchent la distribution d'aide à Gaza, alerte l'UNRWA

"L'effondrement de l'ordre civil donne lieu à des pillages et à une contrebande généralisés qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire (dont la population) a désespérément besoin", a dénoncé le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, lors d'une réunion à Genève de la Commission de conseil chargée de superviser la conduite de l'agence.

"Au cours des neuf derniers mois, nous avons été témoins d'un échec sans précédent de l'humanité sur un territoire marqué par des décennies de violence", a souligné le responsable de l'UNRWA, selon une copie de ses remarques.

"Les Palestiniens et les Israéliens ont subi de terribles pertes et ont énormément souffert (...) Gaza a été décimée. Pour plus de deux millions de Gazaouis, c'est un enfer. Un cauchemar dont ils ne peuvent se réveiller", a insisté le chef de l'agence, la principale organisation onusienne dans l'étroit territoire palestinien, qui fait l'objet d'intenses et incessants bombardement et combats menés par l'armée israélienne.