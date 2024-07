Nouveaux raids israéliens dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu attendu à Washington

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a fustigé mardi le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas pour avoir signé avec le Hamas un accord sur l'après-guerre à Gaza.

"Le Hamas et le Fatah ont signé un accord en Chine pour le contrôle conjoint de Gaza après la guerre. Au lieu de rejeter le terrorisme, Mahmoud Abbas étreint les meurtriers et les violeurs du Hamas, révélant ainsi son vrai visage", a déclaré Israel Katz dans un communiqué. "En réalité, cela n'arrivera pas car le Hamas sera écrasé et Abbas observera Gaza de loin", a-t-il ajouté.