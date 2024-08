Neuf employés de l'UNRWA peut-être "impliqués" dans l'attaque du 7 octobre, selon l'ONU

Dix experts de l'ONU ont mis en garde contre "l'escalade du recours à la torture" en Israël contre les prisonniers palestiniens depuis la guerre à Gaza. Ils dénoncent une "impunité absolue" et appellent à prévenir un crime contre l'humanité.

Le 31 juillet, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk a publié un rapport affirmant que depuis l'attaque du 7 octobre, de nombreux Palestiniens ont été emprisonnés dans le secret avec dans certains cas un traitement pouvant s'apparenter à de la torture.

Dans un communiqué, les experts de l'ONU, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'Homme mais ne s'expriment pas en son nom, dénoncent également "le silence des États [...] après l'émergence de témoignages et de rapports sur des allégations de mauvais traitements et de torture", et appellent "à faire pression sur Israël" en vue de mettre en oeuvre un système d'accès, de surveillance et de protection des détenus palestiniens.