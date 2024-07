Netanyahu annonce l'envoi d'une délégation pour négocier un accord sur la libération des otages

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une campagne de vaccination de ses soldats contre la polio, dont le virus a été détecté dans les eaux usées de la bande de Gaza après neuf mois de guerre opposant Israël et le Hamas.

Une souche de cette maladie virale, qui n'est plus endémique aujourd'hui que dans deux pays (Pakistan et Afghanistan), a été découverte dans plusieurs échantillons d'eaux usées de Gaza, avaient annoncé jeudi les gouvernements israélien et du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé.

"A partir de ces découvertes, il a été décidé par l'armée israélienne, en coordination avec le ministère de la Santé, que les troupes opérant dans la zone devaient se faire vacciner contre le virus", une décision prise pour assurer la santé à la fois "des soldats et des citoyens israéliens", a-t-elle indiqué dimanche dans un communiqué.

Les autorités, a poursuivi l'armée, ont déjà "démarré une vaste opération de vaccination à destination des troupes au sol", y compris les réservistes, qui peuvent dans tous les cas refuser d'être vaccinés. Cette campagne pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de militaires.