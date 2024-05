Londres et Washington ont mené des frappes aériennes sur des sites houthis au Yémen

La chaîne des rebelles yéménites houthis al-Massira a fait état de 14 morts et plus de 30 blessés dans les frappes au Yémen menées dans la nuit par les forces américaines et britanniques.

Selon al-Massira, les frappes meurtrières ont touché "la station de radio d'Al-Hodaidah et le port de Saleef".