Les troupes israéliennes ont quitté Jénine, après dix jours d'opération en Cisjordanie

L'armée israélienne s'est retirée de la ville de Jénine après une vaste opération en Cisjordanie occupée. Elle poursuit son offensive dans la bande de Gaza, après bientôt onze mois de guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.

L'armée israélienne a effectué une vaste opération "anti-terroriste" dans la ville de Jénine. [REUTERS - Raneen Sawafta]

Les raids, réguliers en Cisjordanie mais qui ont rarement atteint une telle ampleur, se sont concentrés sur Jénine et ses environs, et ont été accompagnés par d'importantes destructions selon des témoins sur place. Selon des habitants, les soldats israéliens se sont retirés dans la nuit de Jénine et de son camp de réfugiés.

"A ce jour, 14 terroristes ont été éliminés, plus de 30 suspects ont été arrêtés" à Jénine, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, sans pour autant annoncer la fin de son opération. Selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, un total de 36 Palestiniens âgés de 13 à 82 ans ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie depuis le 28 août.