Les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza proches de la "ligne d'arrivée", dit Antony Blinken

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé vendredi que les négociations sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'approchent de la "ligne d'arrivée".

"Je pense que nous sommes à quelques mètres et que nous nous dirigeons vers la ligne d'arrivée pour obtenir un accord qui produirait un cessez-le-feu, ramènerait les otages à la maison et nous mettrait sur une meilleure voie pour essayer de construire une paix et une stabilité durables", a déclaré Antony Blinken lors d'un forum dans le Colorado (ouest), tout en disant qu'il restait "des questions à régler".