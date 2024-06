"Les gens sont piégés dans leurs maisons", témoigne un habitant de Gaza-ville, où se concentrent les combats

Après presque de neuf mois de guerre, les bombardements et les raids se poursuivent à Gaza. Depuis novembre dernier, aucun nouvel accord de trêve n’a pu être trouvé entre le Hamas et Israël.

Dans l’enclave palestinienne, la situation humanitaire se détériore de jour en jour et les habitants ont perdu l’espoir d’un retour à la normalité, comme en témoigne Nahed, enseignante de français. Le quotidien de cette mère de famille de quatre enfants est surtout fait de déplacements, comme plus d’un million de Gazaouis. Sa famille se trouve aujourd’hui à Khan Younes, dans une maison où ils vivent à 25.

"On a déménagé neuf fois: trois fois à Gaza et six fois entre Rafah et Khan Younes. Vous imaginez avec quatre enfants? Il n'y a pas de moyen de transport, on est dans la rue et on ne sait pas où on va partir", déplore-t-elle au micro de La Matinale.

Manque d'eau et de gaz

A cela s’ajoute le manque d’eau et de gaz. "Il n'y a pas de gaz pour cuisiner, on cuisine sur le feu. Je dis toujours à mes enfants que je cuisine les repas avec mes larmes, car quand je prépare le repas, je pleure."

De l’aide humanitaire rentre dans Gaza. Mais selon l’ONU, celle-ci est minime, en raison de la fermeture du point de passage de Rafah et de la pénurie de carburant. Cette semaine, Philippe Lazarini, le patron de l’UNRWA, a également évoqué l’effondrement de l’ordre civil qui provoque pillage et contrebande. Ce que confirme Nahel sur place.

Je dis toujours à mes enfants que je cuisine les repas avec mes larmes, car quand je prépare le repas, je pleure Nahel

"Nous nous trouvons dans un quartier dans lequel vit une grande famille qui s'accapare toutes les aides. Ne faisant pas partie de leur clan, notre famille ne reçoit rien. Nous sommes obligés d'acheter des marchandises très chères", explique Nahed qui dit ne pas avoir reçu d’aide humanitaire depuis deux mois.

Elle décrit malgré tout une certaine normalité. La journée, les gens vont au marché, les enfants jouent dans la rue, sa fille qui était étudiante en pharmacie avant la guerre se rend tous les jours dans l’une d’entre elles pour continuer à apprendre. Mais la nuit, c'est une autre histoire. "Malgré la chaleur, on doit de dormir habillés au cas où il y aurait un bombardement la nuit", raconte la mère de famille.

Pas d'espoir de trêve

Le 10 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU a accepté de soutenir un projet américain de trêve, mais depuis plus rien. Ni Israël, ni le Hamas n’y ont répondu positivement. Cette succession d’échecs pour parvenir à un cessez-le-feu pèse sur le moral des Gazaouis.

"Je n'ai plus d'espoir pour les négociations. Je n'écoute même plus les informations", explique Nahed.