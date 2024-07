Les frappes israéliennes sur la ville de Hodeida au Yémen ont fait six morts

Les raids israéliens sur le port de Hodeida, tenu par les rebelles Houthis au Yémen, ont fait six morts, selon un nouveau bilan révisé à la hausse dimanche par le ministère de la Santé houthi.

"Six personnes ont été tuées, trois sont portées disparues et 83 ont été blessées" lors des frappes qui ont touché samedi une centrale électrique et des installations de stockage de carburant au port de Hodeida (ouest), a détaillé le ministère.