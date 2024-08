Les États-Unis présentent une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

- Washington a soumis vendredi une nouvelle proposition de compromis en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, soutenue par l'Egypte et le Qatar, afin de "combler les lacunes restantes" qui portent sur la "mise en oeuvre" d'un accord par Israël et le mouvement palestinien Hamas. Ce dernier a déjà rejeté ces nouvelles conditions, parmi lesquelles le maintien de forces israéliennes à Gaza.

- Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza reprendront au Caire la semaine prochaine après 48 heures de négociations "constructives" et dans "une atmosphère" positive à Doha, selon un communiqué commun vendredi des Etats-Unis, du Qatar et de l'Egypte.

- Une attaque par un groupe de colons juifs du village palestinien de Jit, qui a fait un mort et un blessé grave jeudi, a été condamnée par les Etats-Unis et par de nombreux dirigeants israéliens, le président Isaac Herzog allant jusqu'à dénoncer un "pogrom".

- Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé vendredi qu'il entendait proposer des sanctions contre des responsables israéliens en réponse aux attaques de colons juifs en Cisjordanie occupée "dans une impunité quasi totale".

- La barre des 40'000 personnes tuées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza a été franchie, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ajoute que 92'401 personnes ont été blessées dans le territoire palestinien assiégé. En Cisjordanie occupée, le bilan s'élève à 627 Palestiniens tués par l'armée ou par des colons israéliens depuis la même date.

Suivi assuré par RTSinfo