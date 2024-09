Les Etats-Unis, la France et l'UE appellent à un cessez-le-feu de 21 jours au Liban

- Les Etats-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs pays arabes ont appelé mercredi à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" au Liban, où le conflit entre Israël et Hezbollah menace d'embraser la région.

- Depuis lundi, d'intenses frappes israéliennes ont fait plus de 600 morts dans le sud et l'est du Liban ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, ont indiqué les autorités libanaises.

- Plus de 90'000 personnes ont été déplacées au Liban, théâtre de frappes israéliennes intensives depuis le début de la semaine, a indiqué mercredi l'ONU.

- Mercredi, les sirènes d'alerte ont retenti dans la grande ville israélienne de Tel-Aviv, à une centaine de kilomètres au sud de la frontière libanaise, quand le Hezbollah a tiré un missile sol-sol qui a été intercepté, selon l'armée.

