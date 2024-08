Les craintes d'un embrasement régional au Proche-Orient s'accentuent

- Les craintes d'un embrasement régional au Proche-Orient se faisaient plus fortes dimanche, face à la montée des tensions entre Israël, l'Iran et le Hezbollah libanais. Le président français Emmanuel Macron et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé à éviter "à tout prix" une escalade militaire, alors que les Etats-Unis se sont dits préparés à "toutes les éventualités".

- Après Washington et Londres, Paris et Riyad ont appelé dimanche leurs ressortissantes et ressortissants à quitter immédiatement le Liban, compte tenu du risque sécuritaire et sur fond de fortes tensions dans la région.

- Au moins 30 personnes ont été tuées dimanche dans une frappe israélienne sur deux écoles de la ville de Gaza, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien. Une autre frappe israélienne sur un campement de l'hôpital Al-Aqsa, dans le secteur de Deïr al-Balah, a tué au moins cinq personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

- Deux personnes ont été tuées dimanche et deux autres blessées dans une attaque au couteau près de Tel-Aviv, ont indiqué les services de secours israéliens et la police.

- Les Etats-Unis ont annoncé samedi déployer davantage de navires de guerre et d'avions de combat pour protéger leurs troupes et leur allié israélien face aux menaces de l'Iran et de groupes comme le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

- Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé samedi soir avoir lancé des "dizaines" de roquettes sur le nord d'Israël, en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza et en riposte aux attaques israéliennes sur le sud du Liban.

