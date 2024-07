Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza et à la frontière israélo-libanaise

Quelque 300 militants et sympathisants pro-palestiniens ont manifesté samedi au centre-ville de Lausanne pour appeler à l'arrêt des violences et dire "stop au génocide neuf mois après son début" et dénonçant "la "complicité de la Suisse" avec Israël. "Pour stopper le génocide, stoppons la complicité!", pouvait-on lire sur une banderole en tête du cortège.

"Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes", ont-ils également clamé.

La manifestation, qui a évité la pluie de justesse, s'est déroulée dans le calme. Mise sur pied par une coalition de quatorze organisations, elle visait notamment à dénoncer la complicité de la Suisse avec Elbit Systems, "une entreprise d’armement israélienne qui profite du génocide en cours à Gaza".

Les militants ont demandé que l'Etat et les entreprises suisses cessent les collaborations économiques, politiques et militaires avec Israël.