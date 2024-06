Les combats "intenses" à Rafah "sur le point de se terminer", affirme Benjamin Netanyahu

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant est en déplacement aux Etats-Unis, en pleine dispute sur les armes entre les deux alliés et alors que les bombardements israéliens continuent de frapper la bande de Gaza.

Yoav Gallant est parti pour Washington, afin selon lui "de discuter des développements à Gaza et au Liban", théâtre d'une escalade des tirs et des déclarations belliqueuses entre l'armée israélienne et le Hezbollah. "Nos liens avec les Etats-Unis sont plus importants que jamais. Nos entretiens avec les responsables américains sont cruciaux pour la suite de la guerre", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment critiqué un "retard" dans le transfert d'armes américaines à Israël. Il a toutefois estimé dimanche que ce "différend" sera "résolu dans un avenir proche".

Les morts s'accumulent toujours sur le terrain

D'après des témoins, des obus ont de nouveau ciblé dimanche l'est, l'ouest et le centre de la ville de Rafah dans le sud de Gaza, où l'armée israélienne mène une offensive terrestre depuis le 7 mai. Des frappes aériennes ont touché Gaza-Ville (nord) et des chars ont bombardé le camp de Nousseirat (centre).

Des avions de combat ont mené samedi des raids contre "des dizaines de cibles terroristes dans la bande de Gaza, y compris des structures militaires et des infrastructures", a indiqué l'armée israélienne, en faisant état "d'opérations ciblées" à Rafah. "Des terroristes ont été éliminés dans des combats rapprochés et par des tirs de snipers et de drones" dans le centre de Gaza.