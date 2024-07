Les combats de poursuivent dans la bande de Gaza et à la frontière israélo-libanaise

L'armée israélienne a mené samedi de nouvelles frappes meurtrières et livré des combats au Hamas palestinien dans la bande de Gaza dévastée et assiégée, à l'heure où elle a échangé des tirs transfrontaliers avec le Hezbollah au Liban voisin.

Des secouristes ont fait état de sept morts dans une frappe aérienne contre une maison dans le camp de Nousseirat dans le centre de la bande de Gaza.

Les combats se sont en outre poursuivis à Choujaïya, un quartier est de Gaza-ville (nord), où l'armée mène une opération terrestre appuyée par l'artillerie et l'armée de l'air depuis le 27 juin. L'armée a affirmé que "des membres terroristes du Hamas ont été éliminés lors de (ces) combats" et fait état de "la destruction d'armes et d'infrastructures" dont des tunnels.

Les soldats poursuivent aussi les combats à Rafah (sud) où selon l'armée "des cellules terroristes ont été éliminées" et "plusieurs tunnels détruits et des armes saisies" avec l'aide de l'aviation.

Le Hezbollah a annoncé avoir lancé des "drones explosifs contre un site militaire" à Beit Hillel dans le nord d'Israël.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans le nord d'Israël, l'armée faisant état de "l'interception d'une cible aérienne suspecte" et de la chute à Beit Hillel "d'appareils hostiles". Son aviation a bombardé des "cibles terroristes du Hezbollah" dans le sud du Liban, selon elle.