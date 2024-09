Les bombardements israéliens ont repris au Liban, des centaines de personnes fuient vers la Syrie

Après les attaques israéliennes particulièrement meurtrières, le Liban reprenait ses esprits mardi matin. Des bombes israéliennes continuaient de frapper le sud, mais dans une moindre intensité que la veille, "quand un déluge de feu s'est abattu sur cette région ainsi que sur l'est du Liban", raconte la correspondante de la RTS à Beyrouth Laure Stephan. Des habitants du sud et de l'est ont fui toute la journée dans des mouvements massifs dans plusieurs directions.

Des milliers de voitures de réfugiées et réfugiés fuyant le sud du Liban engorgent les rues de Saïda, à une trentaine de kilomètres au nord de Tyr. [KEYSTONE - MOHAMMED ZAATARI]

À Beyrouth, la capitale encore frappée la veille par un drone israélien, des résidents de la banlieue sud redoutant que ce quartier résidentiel et bastion du Hezbollah soit à nouveau pris pour cible était aussi sur le départ. Des écoles publiques ont été ouvertes pour accueillir les déplacés, et la population se prépare au pire. Des émissaires de Paris, de Doha et d'Ankara doivent mener dans la journée des discussions diplomatiques pour tenter d'éviter une escalade.

>> Les explications de Laure Stephan mardi matin en direct de Beyrouth : KEYSTONE - WAEL HAMZEH Israël bombarde le Liban: les explications de Laure Stephan sur place / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:22

Des milliers de Libanaises et de Libanais ont pris la fuite mais d'autres restent coincés sur place. La RTS a pu recueillir lundi après-midi le témoignage d'une employée de l'ONU qui vit au centre de la ville côtière de Tyr (sud-ouest), cernée de bombardement toute la journée. "Je suis à la maison, j'attends les ordres de sécurité parce que les rues entre Tyr et Beyrouth sont complètement bloquées par les gens paniqués qui sont en train de partir vers le nord du Liban", raconte-t-elle. "Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vols non plus, donc on ne sait pas quoi faire. On attend, et voilà. C'est inquiétant."

>> Son témoignage complet : Bombardements au Liban: le témoignage de Mona à Tyr / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:27

Côté israélien, le nord du pays est aussi en état d'alerte, même si aucune victime civile n'est à déplorer. Les sirènes d’alerte ont à nouveau retenti dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villes et villages. Les services de secours font état de quelques personnes blessées en courant vers les abris. Les écoles sont fermées pour le 3ème jour consécutif, et le gouvernement israélien a étendu l'état "de situation spéciale" sur l’ensemble de son territoire.

Le gouvernement affirme que son objectif est d'assurer le retour chez eux de plus de 60'000 habitants de la région, déplacés depuis un an en raison des tirs de roquettes du Hezbollah, en soutien aux Palestiniens. Il compte donc repousser le mouvement chiite libanais au-delà de la rivière Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière.

>> Le point sur la situation en Israël avec Ariane Ménage, correspondante de la RTS à Tel Aviv : Keystone Guerre israélo-libanaise: le point d'Ariane Ménage à Tel Aviv / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:28

Enfin le Hezbollah, de son côté, a revendiqué dans la nuit avoir lancé des attaques contre plusieurs cibles en Israël, dont un aéroport militaire. Il réitère son soutien à Gaza, affirmant ainsi sa détermination dans son soutien au Hamas et aux Palestiniens.