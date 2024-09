Le retour des habitants du nord d'Israël est un nouveau but de guerre, annonce Benjamin Netanyahu

Alors que la tension s'intensifie entre Israël et le Hezbollah libanais, Mouna Maroun, une arabe de confession chrétienne, a récemment été désignée rectrice de l'Université de Haïfa, la troisième plus grande ville d'Israël. Cet établissement, accueillant 200'000 étudiants et enseignants de toutes les communautés du pays, reste relativement paisible.

"Il y a des juifs, des Arabes, et parmi les Arabes, des chrétiens, des musulmans et des Druzes. On leur offre la possibilité d'accéder à un haut niveau d'éducation. Mais surtout, on leur donne l'opportunité de se retrouver ensemble. En réalité, le campus est souvent le premier lieu de rencontre entre un jeune arabe et un jeune juif", dit-elle, lundi dans le 19h30 de la RTS.

Et d'ajouter: "Il est vrai qu'il existe un conflit politique et que la situation est difficile. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être juif pour être bouleversé par les massacres du 7 octobre, tout comme il n'est pas nécessaire d'être arabe pour être touché par la souffrance des innocents à Gaza, en particulier des femmes et des enfants. Il suffit d'être humain pour comprendre et accepter l'ensemble de ces émotions."