Le Proche-Orient sous haute tension après l'assassinat du chef politique du Hamas en Iran

- Le chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh a été tué dans une frappe israélienne à Téhéran, ont annoncé mercredi le mouvement islamiste palestinien et les Gardiens de la Révolution en Iran.

- La mort du chef du Hamas a soulevé une vague d'indignation chez les soutiens du mouvement islamiste. Tout comme le Hamas, l'Iran a promis de venger la mort d'Ismaïl Haniyeh.

- L'armée israélienne a affirmé mardi soir avoir effectué une "attaque ciblée" sur Beyrouth, la capitale du Liban, pour viser "le commandant responsable" de la mort de 12 jeunes lors d'une attaque à la roquette samedi sur le plateau du Golan annexé par Israël. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que trois civils, une femme et deux enfants, avaient été tués.

- L'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir touché une dizaine de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et tué l'un des membres du mouvement islamiste armé lors de frappes aériennes et terrestres dans la nuit.

- Le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé comme une "agression flagrante" la frappe israélienne qui a visé mardi soir dans la banlieue sud de Beyrouth un responsable du Hezbollah qui aurait échappé au raid.