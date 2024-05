Le président des Etats-Unis opposé à la "reconnaissance unilatérale" d'un Etat palestinien

En reconnaissant un Etat palestinien, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne veulent envoyer "un message aux Palestiniens et au monde entier: le terrorisme paie", a réagi le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, après l'annonce faite mercredi.

"Après que l'organisation terroriste Hamas a perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, après avoir commis les crimes sexuels les plus horribles que le monde ait connus, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un Etat palestinien", a-t-il ajouté.

Mardi, dans un message vidéo à l'adresse de Dublin publié sur le réseau social X, le ministère israélien des Affaires étrangères avait averti que "reconnaître un Etat palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran" et du Hamas.