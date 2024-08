Le président américain Joe Biden insiste sur l'urgence d'une trêve à Gaza

A Gaza, les femmes enceintes souffrent d'anémie et de malnutrition, ayant désespérément besoin de vitamines et de suppléments prénataux, un besoin partagé par les femmes allaitantes.

Yasmine est mère de six enfants: "J'ai eu ma fille en pleine guerre. Tout est devenu incroyablement compliqué. La nourrir, la protéger physiquement et psychologiquement. Je n'ai plus rien financièrement, ma fille ne mange pas assez et reste fatiguée. Nous manquons de nourriture, et le lait pour nourrissons est soit introuvable, soit hors de prix."

Yasmine n'a plus de maison depuis les premiers mois de guerre, et ses parents, qui auraient pu l'aider, ont été tués dans les bombardements. Elle est épuisée par la recherche incessante de nourriture et craint pour la santé de sa fille, menacée par les maladies qui se propagent rapidement.

Les pharmacies sont démunies, dépourvues de compléments alimentaires et de médicaments essentiels, en particulier pour les nourrissons et les femmes enceintes. Une pharmacienne de Deir Balah explique que la majorité des personnes qu'elle voit viennent chercher du lait pour bébé et des céréales, mais les stocks sont épuisés. La malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes s'est aggravée depuis le début de la guerre, et déjà, 34 enfants sont morts de malnutrition.

L'accouchement est une autre source d'angoisse pour ces femmes, car les hôpitaux manquent de tout, même des équipements de base. Ils sont submergés par les blessés, et les femmes craignent de ne pas pouvoir accoucher dans des conditions sûres. Malek, enceinte de huit mois, vit dans une école après avoir été déplacée plusieurs fois. Elle redoute le moment de l'accouchement, craignant de ne pas atteindre un hôpital à temps ou de devoir accoucher dans des conditions précaires.

Les fausses couches ont atteint des niveaux sans précédent à Gaza, principalement dues au stress psychologique causé par les bombardements incessants. Le soutien familial fait souvent défaut, et bien que le sujet soit tabou, des médecins rapportent à l'ONU voir une dizaine de femmes par jour ayant subi une fausse couche, contre une à deux avant la guerre.