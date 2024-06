Le port américain pour l'aide à Gaza réinstallé après une tempête, annonce le Pentagone

Des inconnus ont opposé des graffitis pro-palestiniens et anti-israéliens sur plusieurs galeries d'art à Zurich dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs des galeries visées ont des références juives reconnaissables.

La police minicipale zurichoise a confirmé vendredi à l'agence Keystone-ATS les informations publiées par 20 Minuten et le Blick. Cinq plaintes ont été déposées.

Sur la façade d'une galerie d'art tenue par une galeriste juive, on pouvait voir un graffiti "Free Palestine" et sur le trottoir "No art for genocide" ("pas d'art pour le génocide"). Des oeuvres d'artistes juifs sont exposées dans deux autres galeries visées.

Une enquête est en cours pour déterminer si les graffitis sont punissables au-delà de l'infraction de dommages à la propriété.