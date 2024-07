Le nouveau gouvernement du Royaume-Uni va reprendre son financement de l'UNRWA

L'attaque à Tel-Aviv qui a fait un mort a été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Ces derniers disent l'avoir menée à l'aide d'un drone.

"La force aérienne des drones au sein des forces armées yéménites (...) a mené une opération militaire qualitative, en ciblant l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, connue en Israël sous le nom de Tel-Aviv", a indiqué le porte-parole militaire des rebelles.

"L'opération a été exécutée par un nouveau drone, (...) capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars. Elle a atteint ses objectifs avec succès", affirme leur communiqué vendredi.

Le porte-parole prévient que désormais "la zone occupée de Jaffa est une zone non sûre et qu'elle sera une cible principale" des attaques des Houthis qui vont "atteindre en profondeur" le territoire israélien "notamment des cibles militaires et sécuritaires sensibles".

Les Houthis lancent depuis des mois des attaques contre la navigation au large du Yémen, disant agir en solidarité avec les Palestiniens.