Le Liban annonce 72 morts et plus de 400 blessés dans les frappes israéliennes de mercredi

La France, en partenariat avec les Etats-Unis, propose un cessez-le-feu temporaire de 21 jours au Liban pour des négociations entre Israël et le Hezbollah, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

Jean-Noël Barrot a annoncé que la France travaillait sur une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours au Liban. [KEYSTONE - SETH WENIG]

"Ces derniers jours, nous avons travaillé avec le partenaire américain à une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours pour permettre les négociations", a déclaré Jean-Noël Barrot à New York. "Cette plateforme va être rendue publique très rapidement et nous comptons sur les deux parties pour l'accepter", a-t-il ajouté, martelant que la guerre entre Israël et le Hezbollah n'était "pas inéluctable" et appelant tous les acteurs à s'engager "résolument" pour une sortie pacifique du conflit.