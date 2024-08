Le Hezbollah lance une attaque de drones sur Israël et en promet davantage

Des Américains ont été blessés lundi dans une attaque à la roquette contre une base militaire en Irak. Les tirs sont survenus quelques jours après qu'une frappe américaine a tué quatre combattants irakiens pro-iraniens, sur fond de crainte de conflagration régionale.

"Il y a eu une attaque présumée à la roquette [lundi] contre des forces américaines et de la coalition [antidjihadiste] sur la base aérienne [Aïn] Al-Assad, en Irak. Les premières indications font état de plusieurs blessés du côté du personnel américain", a déclaré un porte-parole de la défense américaine.

Plus tôt dans la journée, des sources irakiennes avaient indiqué que des roquettes avaient été lancées lundi contre cette même base, située dans la province d'al-Anbar. Certains projectiles "sont tombés à l'intérieur de la base", avait précisé une source militaire sous le couvert de l'anonymat.

Cette dernière attaque à la roquette survient dans un contexte de craintes grandissantes d'une attaque de l'Iran et de ses alliés contre Israël et de conflagration régionale élargie, après les assassinats récents de hauts responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas et du Hezbollah libanais, attribués à ou revendiqués par Israël. L'Iran et le Hezbollah ont promis des représailles pour ces assassinats.