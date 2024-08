Le Hezbollah dit avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël

L'armée israélienne a affirmé jeudi soir qu'un journaliste de la chaîne qatarie Al Jazeera, tué par une frappe aérienne dans la bande de Gaza, était en réalité un "terroriste" du mouvement islamiste palestinien Hamas.

"L'armée de l'air a éliminé un membre de la branche militaire du Hamas et un terroriste de Nukhba qui a participé au massacre du 7 octobre. Dans le cadre de son rôle au sein de la branche militaire. Il a été activement impliqué dans l'enregistrement et la diffusion de contenus sur les attaques contre les troupes israéliennes", affirme un communiqué conjoint de l'armée et du Shin Beth, le service de sécurité intérieure israélien.

Al Jazeera avait condamné mercredi la mort de deux de ses journalistes incluant Ismaïl al-Ghoul, tués lors d'une frappe israélienne sur la bande de Gaza, dénonçant dans un communiqué un "assassinat de sang froid".

"Les déclarations de l'armée et des services de renseignement israéliens, selon lesquelles le correspondant d'Al Jazeera était membre des forces d'élite du Hamas, sont totalement fausses", a déclaré Omary Walied, chef du bureau de la chaîne qatarie à Jérusalem et en Cisjordanie.

"Al Jazeera rejette ces affirmations et ces mensonges et les considère comme une tentative flagrante de justifier le ciblage des journalistes à Gaza, où ils ont tué 165 journalistes, hommes et femmes, et professionnels des médias depuis le début de la guerre", a-t-il ajouté.