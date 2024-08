Le Hezbollah dit avoir lancé "des dizaines" de roquettes sur Israël

- La crainte d'un embrasement régional monte samedi au Proche-Orient, où les Etats-Unis ont annoncé déployer davantage de navires de guerre et d'avions de combat pour protéger leurs troupes et leur allié israélien face aux menaces de l'Iran et de groupes comme le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

- Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a affirmé samedi soir avoir lancé des "dizaines" de roquettes sur le nord d'Israël, en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza et en riposte aux attaques israéliennes sur le sud du Liban.

- L'Iran a déclaré que son allié le Hezbollah devrait frapper Israël en "profondeur" et "ne pas se limiter aux cibles militaires", en réponse à l'assassinat du chef militaire du mouvement islamiste libanais Fouad Chokr, mardi près de Beyrouth.

- Le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, assassiné mercredi en Iran après une attaque imputée à Israël, a été enterré vendredi au Qatar, où il vivait en exil, pendant que l'Iran et ses alliés préparent leur riposte.

- Une délégation israélienne se rendra au Caire dans les prochains jours pour négocier un cessez-le-feu à Gaza et un accord de libération d'otages, a indiqué vendredi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Un haut responsable du Hamas a estimé qu'il ne s'agit là que de "déclarations creuses".

- Plusieurs groupes aériens, dont l'allemand Lufthansa - maison mère de Swiss -, l'italien ITA et le franco-néerlandais Air France-KLM, ont annoncé suspendre les vols à destination et en provenance de Beyrouth, en raison de la situation sécuritaire au Liban et dans la région.

Suivi assuré par RTSinfo