Le Hamas va boycotter les pourparlers car ils ne se basent pas sur l'accord proposé par Joe Biden

Les combats frontaliers entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais durent depuis dix mois. Si cette guerre est dite de "basse intensité", elle a toutefois provoqué, côté libanais, le déplacement de quelque 100'000 habitants du Sud frontalier, et la mort de plus de 560 personnes, dont plus de 110 civils. C’est le Hezbollah, à la fois parti et milice, et allié de Téhéran, qui essuie les pertes les plus lourdes.

Le groupe paramilitaire islamiste chiite ne fournit pas de bilan consolidé, mais on estime qu’il a perdu plus de 400 hommes depuis le début des combats frontaliers avec Israël. Ce nombre comprend des commandants qui ont été tués dans des opérations ciblées, dans le sud ou l’est du Liban, deux régions où le Hezbollah domine.

Ces opérations consistent, par exemple, en des frappes de drones sur des motos ou des véhicules. Il y a, en outre, des combattants de rang inférieur qui sont tués dans des bombardements, alors que le Hezbollah et l’armée israélienne échangent des tirs quotidiens à la frontière. D’autres combattants, du Hamas ou de formations libanaises, ont été tués.

Côté israélien, en incluant le Golan occupé, 22 militaires et 25 civils ont été tués depuis le début des affrontements, selon les autorités de l'Etat hébreu.