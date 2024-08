Le Hamas rejette le dernier projet de trêve en dénonçant de nouvelles exigences israéliennes

"Dire qu'on approche d'un accord de trêve est une illusion", a déclaré samedi un haut responsable du Hamas, après que le président américain a affirmé vendredi qu'un accord n'avait "jamais été aussi proche" pour un cessez-le-feu et une libération des otages.

"Nous ne sommes pas face à un accord ou à de véritables négociations, mais plutôt face à l'imposition de diktats américains", a dénoncé dans une déclaration ce membre du bureau politique du Hamas, fustigeant "un énorme retour en arrière" lors de pourparlers jeudi et vendredi à Doha entre les pays médiateurs, Etats-Unis, Qatar et Egypte, et les Israéliens.

Le mouvement islamiste Hamas refuse de négocier davantage et veut une application du plan annoncé le 31 mai par le président américain Joe Biden fin mai.

Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre, et dans sa phase deux, notamment un retrait total israélien de Gaza.

Le Hamas accuse Israël d'avoir ajouté de "nouvelles conditions" au texte, parmi lesquelles le "maintien de troupes" israéliennes à la frontière de Gaza avec l'Egypte et "un droit de veto" sur les prisonniers palestiniens susceptibles d'être échangés contre des otages.

Les négociations sur une trêve doivent reprendre la semaine prochaine au Caire.