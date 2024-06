Le Hamas exhorte les Etats-Unis à faire "pression" sur Israël

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a lancé jeudi de nouvelles attaques à la roquette et au drone contre des bases et positions de l'armée israélienne. Il s'agit des plus importantes attaques simultanées lancées par le Hezbollah contre des positions militaires israéliennes depuis le début, il y a plus de huit mois, des échanges de tirs transfrontaliers entre le mouvement libanais et l'armée israélienne.

Le Hezbollah affirme mener ces attaques en soutien à son allié palestinien, le Hamas, en guerre contre l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les combattants du Hezbollah ont mené "une attaque à la roquette et au drone contre six casernes et sites militaires" tout en lançant simultanément "des escadrons de drones chargés d'explosifs" sur trois autres bases israéliennes, a déclaré le mouvement pro-iranien dans un communiqué.

Ces attaques font "partie de la réponse à l'assassinat" mardi du commandant Taleb Sami Abdallah dans une frappe dans le sud du Liban, frontalier du nord d'Israël. L'armée a confirmé avoir éliminé Abdallah qui selon elle avait "planifié et exécuté des attentats" anti-israéliens.

L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'"environ 40 projectiles ont été lancés en direction de la Galilée (nord d'Israël) et du Golan" syrien dont une partie est occupée par Israël. La plupart ont été interceptés tandis que d'autres ont déclenché des incendies, selon elle. Lors d'un point presse, le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a averti qu'"Israël répondra avec force à toutes les agressions du Hezbollah".