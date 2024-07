Le Hamas annonce l'arrêt des négociations et dénonce les "massacres" israéliens

Médecin à Verbier, Hicham El Ghaoui est récemment rentré d'un deuxième voyage humanitaire dans "l'enfer" de la bande de Gaza. Peu après son retour en Suisse, la RTS a pu rencontrer l'urgentiste de 40 ans, témoin privilégié de l'horreur qui règne dans le territoire palestinien.

Témoignage de Hicham El Ghaoui , médecin valaisan de retour de Gaza

Avec un groupe de seize médecins internationaux de l'ONG Rahma Worldwide, Hicham El Ghaoui a été autorisé par Israël à se rendre à nouveau dans les territoires palestiniens. Fort de sa première expérience et conscient des besoins sur place, le médecin d'origine marocaine et né en France, avait lancé une collecte de fonds, de médicaments et de matériel médical pour son nouveau projet. Les autorités israéliennes l'ont finalement empêché d'apporter du matériel au-delà du checkpoint.

Marqué par le "chaos" qu'il a pu voir dans les hôpitaux gazaouis, le médecin du val de Bagnes, également père de trois petites filles, ne sait pas s'il repartira encore une fois en Palestine. "On me pose souvent la question. Non, je ne veux pas y retourner. C'est l'enfer. Je ne souhaite à personne d'y aller. Mais s'il le faut, j'irai. Parce que rester ici tout en sachant ce qui se passe là-bas, si je peux y aller, amener du matériel, former les jeunes médecins et que ça aide, alors j'y retournerai à contrecœur, parce que bien sûr que c'est risqué. Vous risquez votre vie, ça vous traumatise. Un cerveau normal ne peut pas revenir de là-bas et dire tout a été bien", explique-t-il.

