Le chef du Hamas au Liban a été tué par une frappe aérienne israélienne

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot est arrivé au Liban dimanche soir, a annoncé son ministère, premier haut diplomate étranger à s'y rendre depuis l'intensification des frappes israéliennes.

Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères doit enchaîner lundi plusieurs entretiens avec des responsables libanais et onusiens. Son arrivée coïncide avec l'annonce de la mort d'un second ressortissant français dans les frappes, dans des circonstances encore non précisées.