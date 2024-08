Le chef du Hamas a été enterré au Qatar, l'Iran et ses alliés préparent leur riposte

- Le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, assassiné mercredi en Iran après une attaque imputée à Israël, a été enterré vendredi au Qatar, où il vivait en exil, pendant que l'Iran et ses alliés préparent leur riposte.

- Le Hamas a appelé à une "journée de colère" à l'occasion de l'enterrement de son chef politique et demandé que "des marches de colère partent de chaque mosquée" après la grande prière du vendredi.

- Le Hezbollah a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël jeudi soir, en réponse à une frappe qui a tué quatre Syriens dans le sud du Liban, première attaque du groupe libanais depuis l'assassinat d'un de ses chefs militaires mardi soir.

- Les groupes aériens allemand Lufthansa - dont fait partie Swiss - et italien et ITA ont annoncé jeudi la suspension de tous leurs vols vers Tel-Aviv pendant plusieurs jours, alors que les craintes d'une extension de la guerre au Moyen-Orient se ravivent. Les vols à destination et en provenance de Beyrouth resteront également suspendus jusqu'au lundi 12 août inclus.