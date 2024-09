Le bilan des frappes israéliennes au Liban monte à près de 500 morts

L'armée israélienne dit viser des cibles du Hezbollah et invite la population à s'en éloigner. Des centaines d'habitants ont pris la fuite, d'autres sont coincés sur place, car les routes ont été prises d'assaut.

Dans la région de Tyr, plus grande ville du sud du Liban, qui a été aujourd'hui cernée et bombardée, les habitants essaient de se mettre en sécurité. "On a vu des gens arriver à Tyr tout au long de cette journée pour essayer de sortir de cet enfer, des gens qui ont quitté leur village et qui ne veulent pas prendre la route", explique dans Forum la correspondante de la RTS sur place, Annabelle Durand.

Ce sentiment est partagé par Anthony Samrani, corédacteur en chef de l'Orient-Le-Jour à Beyrouth. "Je pense que tout le pays a peur et est paniqué. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, 300 morts. C'est 20% des morts du conflit de 2006, qui avait duré 33 jours. Et cela en une seule journée. C'est le plus haut bilan depuis la guerre civile libanaise. On a le sentiment que tout le monde peut être touché", explique Anthony Samrani dans Forum.

Pour la suite, le journaliste voit deux possibilités: "Est-ce qu'Israël cherche à faire plier le Hezbollah ou est-ce qu'Israël cherche à préparer une offensive d'une plus grande ampleur et donc à épuiser le parti avant que cette offensive ne voie le jour? Les deux objectifs, à mon avis, ne sont pas incompatibles. Je pense qu'on est encore dans le premier scénario, mais on peut très vite glisser vers le second."