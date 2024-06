La propagation de la guerre au Liban "potentiellement apocalyptique", alerte l'ONU

Le gouvernement du Canada a appelé ses ressortissants à quitter au plus vite, "pendant qu'ils le peuvent", le Liban, où les craintes d'une escalade de la violence à sa frontière sud, entre le Hezbollah et Israël, se font de plus en plus vives.

"Il est temps de partir, pendant que des options commerciales sont encore disponibles", a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. "La situation sécuritaire au Liban devient de plus en plus volatile et imprévisible en raison de la violence soutenue et croissante entre le Hezbollah et Israël", alerte-t-elle.

S'adressant aux Canadiens du Liban, la ministre déclare: "Si le conflit armé s'intensifie, cela pourrait avoir une incidence sur votre capacité à quitter le pays et sur notre capacité à vous fournir des services consulaires", rappelant que le Canada n'offre aucune aide à quitter le territoire.